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Учителя рисования осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам тюремного заключения за перевод средств украинской террористической организации «Азов»*, сообщил РБК.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что мужчина дважды отправил финансовую помощь украинским боевикам. Первый раз — сто тысяч рублей, а во второй — 20 тысяч.

По информации издания, Даниила Клюку признали виновным по статье 275 УК (госизмена) и части первой статьи 205.1. УК (содействие террористической деятельности). Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия 20-летнего тюремного срока. Обвиняемый признал вину во время судебного заседания и раскаялся в содеянном.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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