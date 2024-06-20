Учителя рисования осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

По информации издания, Даниила Клюку признали виновным по статье 275 УК (госизмена) и части первой статьи 205.1. УК (содействие террористической деятельности). Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия 20-летнего тюремного срока. Обвиняемый признал вину во время судебного заседания и раскаялся в содеянном.