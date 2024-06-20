Тимура Иванова уволили по утрате доверия

Иванова арестовали в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (грозит до 15 лет). По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Иванов вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.