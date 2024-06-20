Тимура Иванова уволили по утрате доверия

В качестве основания указан пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе. В этом пункте говорится об увольнении в связи с утратой доверия.
Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил РБК увольнение своего клиента, не сообщив детали.
20 июня в Басманном суде Москвы рассматривался вопрос о продлении ареста Иванову. Суд оставил его под стражей до 23 сентября.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Иванова арестовали в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (грозит до 15 лет). По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Иванов вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
В 1999—2012 годах Иванов в разное время работал на предприятиях ТЭК, был советником министра энергетики и гендиректором Российского энергетического агентства Минэнерго. Затем с мая по ноябрь 2012 года был замглавы правительства Московской области. Главой региона тогда был Сергей Шойгу. В 2013—2016 годах Иванов возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.