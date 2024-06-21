В Перми осудят водителя, из-за которого куском плитки убило женщину у ТЦ

Происшествие случилось 10 сентября прошлого года возле торгового центра «Шоколад». По версии следствия, во время разворота на проезжей части улицы Героев Хасана водитель автопоезда «VOLVO» допустил наезд на бордюрный камень. В результате у полуприцепа произошел разрыв колеса. Из-за чего фрагмент тротуарной плитки вылетел, пролетел несколько метров и попал в 38-летнюю женщину, стоявшую у магазина. От полученных травм потерпевшая скончалась.