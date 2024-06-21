В Перми осудят водителя, из-за которого куском плитки убило женщину у ТЦ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя большегруза «VOLVO». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в надзорном ведомстве.
Происшествие случилось 10 сентября прошлого года возле торгового центра «Шоколад». По версии следствия, во время разворота на проезжей части улицы Героев Хасана водитель автопоезда «VOLVO» допустил наезд на бордюрный камень. В результате у полуприцепа произошел разрыв колеса. Из-за чего фрагмент тротуарной плитки вылетел, пролетел несколько метров и попал в 38-летнюю женщину, стоявшую у магазина. От полученных травм потерпевшая скончалась.
По данному факту возбудили уголовное дело. Проведенные в рамках расследования экспертизы установили в действиях водителя небрежность при управлении автопоездом. Также водитель с нарушением правил дорожного движения совершал разворот. Сейчас материалы дела переданы в Свердловский районный суд.