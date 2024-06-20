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Суд в Москве арестовал главу WorldSkills Russia Роберта Уразова

Замоскворецкий суд Москвы 20 июня санкционировал аресты генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова. Карточки с арестными делами Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова опубликованы на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

Ходатайство об арестах подало следствие. В арестных материала говорится, что Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов проходят по уголовному делу, которое было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…»). В WorldSkills Russia сообщили «Ъ», что оказывают необходимое содействие следствию.