Суд в Москве арестовал главу WorldSkills Russia Роберта Уразова

Ходатайство об арестах подало следствие. В арестных материала говорится, что Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов проходят по уголовному делу, которое было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…»). В WorldSkills Russia сообщили «Ъ», что оказывают необходимое содействие следствию.