Борьбу с преступностью оплатила коррупция

В период с 2013 по 2019 год они выполняли в них для автовладельцев платные автотехнические экспертизы, такие как, например, сверка автомобильных номеров перед постановкой транспортного средства на учет. В частности, места на скамье подсудимых рядом с экс-полицейскими заняли предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. По некоторым данным, всего в этом преступлении изначально обвинялись 11 человек, но впоследствии в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование части фигурантов было прекращено. Еще один фигурант — бывший начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, учредитель ООО «Центр безопасности движения» Владимир Машнин умер в 2022 году в возрасте 72 лет. Отметим, что обвиняемые в даче взяток, в отличие от предполагаемых получателей взяток, находятся не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.