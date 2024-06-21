Борьбу с преступностью оплатила коррупция

Рассматривать резонансное уголовное дело о коррупции бывшего руководства питерской полиции, состоящее из 88 томов, начал Хамовнический суд столицы. При этом изначально предполагалось, что слушания пройдут в Октябрьском райсуде Санкт-Петербурга, на территории которого было закончено предполагаемое преступление. Однако после вмешательства Генпрокуратуры для «объективности рассмотрения итогов расследования и вынесения справедливого приговора» Верховный суд все же отправил материалы в столичный суд.
Однако в конце 2021 года материалы были переданы в центральный аппарат ведомства. Задержания основных фигурантов, которым вменили в вину уже получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), последовали в июле 2022 года.
По ходатайству следствия под арест Басманным судом были отправлены бывшие помощник главы МВД России, начальник санкт-петербургского главка министерства генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник тыла ГУ генерал-майор Иван Абакумов, руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева.
Главным злоумышленником следствие считает Сергея Умнова, который в октябре 2013 года «создал и возглавил организованную группу», чтобы «за продление с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО) договорных отношений получать взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД».
Взяткодателями (ч. 5 ст. 291 УК), по версии следствия, выступали генеральные директора и владельцы фирм, арендовавшие помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД.
В период с 2013 по 2019 год они выполняли в них для автовладельцев платные автотехнические экспертизы, такие как, например, сверка автомобильных номеров перед постановкой транспортного средства на учет. В частности, места на скамье подсудимых рядом с экс-полицейскими заняли предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. По некоторым данным, всего в этом преступлении изначально обвинялись 11 человек, но впоследствии в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование части фигурантов было прекращено. Еще один фигурант — бывший начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, учредитель ООО «Центр безопасности движения» Владимир Машнин умер в 2022 году в возрасте 72 лет. Отметим, что обвиняемые в даче взяток, в отличие от предполагаемых получателей взяток, находятся не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Как установили в СКР, вовлеченные генерал-лейтенантом Умновым в коррупционную схему подчиненные входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта.
Из материалов дела следует, что комиссия расположила 11 отделений в помещениях, принадлежавших аффилированным с обвиняемыми коммерсантам, которые специализировались на оказании платных услуг по регистрации автомобилей.
Якобы в благодарность за это регистраторы часть получаемой прибыли направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД». За шесть лет, которые Сергей Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 млн руб. Следствие сочло, что пожертвования являлись взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе на купленные фондом за 5,2 млн руб. Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Camry за 2,2 млн руб., а также оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, ремонт и оборудование их кабинетов и комнат отдыха (более 800 тыс. стоила, например, сантехника для туалета начальника ГУ МВД), а кроме того, банкеты, посвященные различным праздникам. В СКР также считают, что помимо прямого корыстного интереса в получении взяток экс-начальник питерской полиции Умнов использовал средства фонда на различные ведомственные мероприятия с неизбежными застольями, чтобы произвести впечатление на руководство и обеспечить себе таким образом карьерный рост.
Отметим, что свою вину господа Умнов, Абакумов, Семенов и Копьева с самого начала расследования не признавали, утверждая, что не было самого события преступления. В частности, главный фигурант утверждает, что решения о размещении регистраторов и тратах денег в фонде являлись коллегиальными, но никакими благами, приобретенными для него, генерал-лейтенант Умнов якобы не воспользовался, переехав в итоге в Москву, где стал помощником министра.
Не признают своей вины и пошедшие под суд предприниматели. Они утверждают, что добровольно спонсировали санкт-петербургскую полицию, полагая, что вносят таким образом свой вклад в борьбу с преступностью.