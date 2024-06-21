Актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске, в 1998-м окончил Иркутское театральное училище, служил в различных театрах в регионах страны. С 2012 по 2023 год работал преподавателем в Жуковской детской школе искусств № 1. Фильмография актера насчитывает три картины, включая фильм «Дорогие товарищи».