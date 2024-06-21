Трёхлетнюю казахстанку незаконно удерживали в Турции

Ребёнка передали родной маме.
«Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных стороны», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
По данному делу ранее МВД сообщало, что без ведома матери бывший супруг вывез ребёнка в Турцию через Узбекистан. Женщина обратилась в полицию. Девочка найдена и возвращена на родину при взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии.