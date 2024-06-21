Трёхлетнюю казахстанку незаконно удерживали в Турции

«Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных стороны», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.