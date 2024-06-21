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Убила своих детей: суд вынес приговор матери в Туркестанской области

Тела двоих малолетних детей нашли на съемной квартире в феврале этого года в Туркестане. По подозрению в их убийстве была задержана мать детей. Судебный процесс завершился, суд вынес решение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Резонансное дело рассматривали в суде Туркестанской области. Жительницу Кызылординской области, которая задушила двоих родных детей, приговорили к 15 годам лишения свободы. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. Освещать процесс журналистам разрешили с условием: не снимать подсудимую и присяжных.

Отметим, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двоих малолетних детей. Для выяснения причины смерти тела детей направили на экспертизу. По подозрению в убийстве задержали их мать. Ранее она сообщила своей подруге о смерти детей и их местонахождение.