Убила своих детей: суд вынес приговор матери в Туркестанской области

Резонансное дело рассматривали в суде Туркестанской области. Жительницу Кызылординской области, которая задушила двоих родных детей, приговорили к 15 годам лишения свободы. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. Освещать процесс журналистам разрешили с условием: не снимать подсудимую и присяжных.
Отметим, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двоих малолетних детей. Для выяснения причины смерти тела детей направили на экспертизу. По подозрению в убийстве задержали их мать. Ранее она сообщила своей подруге о смерти детей и их местонахождение.