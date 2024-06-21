Убила своих детей: суд вынес приговор матери в Туркестанской области

Отметим, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двоих малолетних детей. Для выяснения причины смерти тела детей направили на экспертизу. По подозрению в убийстве задержали их мать. Ранее она сообщила своей подруге о смерти детей и их местонахождение.