Вашингтон
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое уголовное дело против членов банды «Трифоновские» завели в Приморье

Речь идет об Александре Ясине, Игоре Ковальчуке и Сергее Матвееве.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации Приморского края начали расследование в отношении Александра Ясина и других лиц, подозреваемых в организации и участии в преступной группировке, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации следствия, с начала 1990-х годов Ясин создал преступную группировку, в которую вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Группировка совершала серьезные преступления в сфере экономики, в том числе с использованием земельных участков в рекреационной зоне города Владивостока.

С начала 2004 года участники группировки использовали компании ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест», а также другие контролируемые ими юридические лица для получения прибыли. Они сдавали в аренду торговые площади на улицах Спортивная и Фадеева во Владивостоке, которые фактически не предназначались для коммерческой деятельности. Так во Владивостоке появились торговые центры «Грант» и «Союз», которые были построены без разрешения. За период с 2004 по 2022 год они принесли прибыль свыше 1,6 миллиарда рублей.

В настоящее время следователи продолжают расследование данного дела. Уголовное дело в отношении Ясина уже находится на рассмотрении в суде, он обвиняется в бандитизме, убийствах и уклонении от уплаты налогов на крупные суммы. Ковальчук был приговорен к длительному заключению за убийства, а действия Матвеева, связанные с мошенничеством, все еще находятся под рассмотрением.

Кроме того, в суде рассматривается иск о возмещении ущерба в размере более 960 миллионов рублей, который, по мнению следствия, был незаконно извлечен из экономики страны через преступную деятельность указанных лиц.

Напомним, также в СИЗО отправили бизнесмена Армена Бабакохяна — следователи подозревают, что он является заказчиком убийства учредителя клуба «Наутилус» и кинотеатра «Москва», тогда как исполнителем выступает один из членов «Трифоновской банды».