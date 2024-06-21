Новое уголовное дело против членов банды «Трифоновские» завели в Приморье

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации Приморского края начали расследование в отношении Александра Ясина и других лиц, подозреваемых в организации и участии в преступной группировке, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации следствия, с начала 1990-х годов Ясин создал преступную группировку, в которую вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Группировка совершала серьезные преступления в сфере экономики, в том числе с использованием земельных участков в рекреационной зоне города Владивостока.
С начала 2004 года участники группировки использовали компании ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест», а также другие контролируемые ими юридические лица для получения прибыли. Они сдавали в аренду торговые площади на улицах Спортивная и Фадеева во Владивостоке, которые фактически не предназначались для коммерческой деятельности. Так во Владивостоке появились торговые центры «Грант» и «Союз», которые были построены без разрешения. За период с 2004 по 2022 год они принесли прибыль свыше 1,6 миллиарда рублей.
Кроме того, в суде рассматривается иск о возмещении ущерба в размере более 960 миллионов рублей, который, по мнению следствия, был незаконно извлечен из экономики страны через преступную деятельность указанных лиц.
Напомним, также в СИЗО отправили бизнесмена Армена Бабакохяна — следователи подозревают, что он является заказчиком убийства учредителя клуба «Наутилус» и кинотеатра «Москва», тогда как исполнителем выступает один из членов «Трифоновской банды».