Новое уголовное дело против членов банды «Трифоновские» завели в Приморье

С начала 2004 года участники группировки использовали компании ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест», а также другие контролируемые ими юридические лица для получения прибыли. Они сдавали в аренду торговые площади на улицах Спортивная и Фадеева во Владивостоке, которые фактически не предназначались для коммерческой деятельности. Так во Владивостоке появились торговые центры «Грант» и «Союз», которые были построены без разрешения. За период с 2004 по 2022 год они принесли прибыль свыше 1,6 миллиарда рублей.