Машина перевернулась после столкновения в Хабаровске

«По предварительным данным, в 20:26 водитель “Сузуки-Свифт”, двигаясь по Уссурийскому бульвару в районе дома № 6, не уступил дорогу и столкнулся с “Митцубиси”. В результате аварии водитель “Митцубиси” 1969 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2011 года рождения получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции города.