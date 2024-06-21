Машина перевернулась после столкновения в Хабаровске

Вечером 20 июня в Хабаровске произошло ДТП. Автомобиль «Митцубиси-Паджеро» перевернулся после столкновения с «Сузуки-Свифт» на Уссурийском бульваре. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«По предварительным данным, в 20:26 водитель “Сузуки-Свифт”, двигаясь по Уссурийскому бульвару в районе дома № 6, не уступил дорогу и столкнулся с “Митцубиси”. В результате аварии водитель “Митцубиси” 1969 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2011 года рождения получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции города.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования. После аварии образовалась пробка на улице Тургенева. Госавтоинспекция Хабаровска призывает водителей строго соблюдать ПДД на перекрестках.