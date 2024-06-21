Вашингтон
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА

Краснодарский оперштаб заявил о массированной атаке БПЛА ВСУ в трех районах.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы», — говорится в сообщении.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет.

В Ейском районе пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры также нет. В поселке Афипском ПВО сбила вражеские БПЛА, разрушений нет.

В Северском районе, как сообщили РИА Новости в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), пострадавших также нет.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.