Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет.
В Ейском районе пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры также нет. В поселке Афипском ПВО сбила вражеские БПЛА, разрушений нет.
В Северском районе, как сообщили РИА Новости в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), пострадавших также нет.
На местах происшествий работают оперативные службы.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.