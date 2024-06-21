Убежали после мощной вспышки: неизвестные подожгли авто в Приморье

В ночь на 21 июня в Арсеньеве двое неизвестных подожгли чью-то машину на улице Жуковского. Авто было припарковано прямо у входа в подъезд. Местные предполагают, что именно это не понравилось поджигателям. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Судя по ролику, нарушителей было двое. На видео отчетливо видно, как две фигуры подходят к машине, проходит буквально несколько секунд, и авто вспыхивает как спичка. Беглецов зафиксировала камера. Из-за темноты тяжело разглядеть мужчины это или женщины, что уж говорить о лицах. Владелец машины надеется найти виновных. Видео мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье неизвестный устроил пожар на парковке. Свои неадекватные действия этой личности придется объяснять в полиции.