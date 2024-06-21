Вашингтон
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убежали после мощной вспышки: неизвестные подожгли авто в Приморье

В Арсеньеве два человека спалили чужую машину и убежали.

В ночь на 21 июня в Арсеньеве двое неизвестных подожгли чью-то машину на улице Жуковского. Авто было припарковано прямо у входа в подъезд. Местные предполагают, что именно это не понравилось поджигателям. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Судя по ролику, нарушителей было двое. На видео отчетливо видно, как две фигуры подходят к машине, проходит буквально несколько секунд, и авто вспыхивает как спичка. Беглецов зафиксировала камера. Из-за темноты тяжело разглядеть мужчины это или женщины, что уж говорить о лицах. Владелец машины надеется найти виновных. Видео мы опубликовали в нашем Telegram-канале.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье неизвестный устроил пожар на парковке. Свои неадекватные действия этой личности придется объяснять в полиции.

пожары