Убежали после мощной вспышки: неизвестные подожгли авто в Приморье

Судя по ролику, нарушителей было двое. На видео отчетливо видно, как две фигуры подходят к машине, проходит буквально несколько секунд, и авто вспыхивает как спичка. Беглецов зафиксировала камера. Из-за темноты тяжело разглядеть мужчины это или женщины, что уж говорить о лицах. Владелец машины надеется найти виновных. Видео мы опубликовали в нашем Telegram-канале.