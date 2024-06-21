Ночью в Красноярске выгорели старинные казармы на площади 2000 «квадратов»

Сигнал о возгорании двухэтажного кирпичного здания бывшей воинской части на улице Малиновского поступил в 18:55 по местному времени. По указанному адресу прибыли три десятка сотрудников МЧС на восьми машинах. Пламя к тому времени охватило площадь в 700 «квадратов».
Позже число пожарных возросло до 36 человек, количество техники — до 11 единиц, а пройденная огнем площадь — до двух тысяч квадратных метров. В 01:15 пожар локализовали, сообщили в региональном главке министерства.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Здание, построенное в начале прошлого столетия, называют колчаковскими казармами — в 1919 году здесь по решению военачальника стоял стрелковый полк.