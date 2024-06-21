Вашингтон
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Красноярске выгорели старинные казармы на площади 2000 «квадратов»

Начавшийся накануне вечером в столице Красноярского края крупный пожар удалось локализовать во втором часу утра. Огонь, охвативший старинные казармы, успел распространиться на две тысячи квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Сигнал о возгорании двухэтажного кирпичного здания бывшей воинской части на улице Малиновского поступил в 18:55 по местному времени. По указанному адресу прибыли три десятка сотрудников МЧС на восьми машинах. Пламя к тому времени охватило площадь в 700 «квадратов».

Позже число пожарных возросло до 36 человек, количество техники — до 11 единиц, а пройденная огнем площадь — до двух тысяч квадратных метров. В 01:15 пожар локализовали, сообщили в региональном главке министерства.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Здание, построенное в начале прошлого столетия, называют колчаковскими казармами — в 1919 году здесь по решению военачальника стоял стрелковый полк.

пожары