Ночью в Красноярске выгорели старинные казармы на площади 2000 «квадратов»

Сигнал о возгорании двухэтажного кирпичного здания бывшей воинской части на улице Малиновского поступил в 18:55 по местному времени. По указанному адресу прибыли три десятка сотрудников МЧС на восьми машинах. Пламя к тому времени охватило площадь в 700 «квадратов».