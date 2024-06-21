В Приморье экс-начальник ОМВД Артёма подозревается в поборах с подчинённых

Следствие установило, что в период с декабря 2023 по январь 2024 года, обвиняемый заставил нескольких своих подчиненных отдать ему часть их годовых премий, что привело к материальному ущербу для шести человек на сумму 500 тысяч рублей. Указанный ущерб был впоследствии возмещен виновным в рамках предварительного следствия.