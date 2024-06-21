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В Приморье экс-начальник ОМВД Артёма подозревается в поборах с подчинённых

Бывший полицейский руководитель отправится под суд.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае бывший руководитель местного отдела МВД, занимавший должность в городе Артем, предстанет перед судом за вымогательство денежных средств у своих подчиненных. Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры края агентству ТАСС, экс-начальник обвиняется в превышении своих официальных полномочий, так как требовал от своих сотрудников отдавать ему часть премий, выплаченных им.

Следствие установило, что в период с декабря 2023 по январь 2024 года, обвиняемый заставил нескольких своих подчиненных отдать ему часть их годовых премий, что привело к материальному ущербу для шести человек на сумму 500 тысяч рублей. Указанный ущерб был впоследствии возмещен виновным в рамках предварительного следствия.

В отношении бывшего начальника было возбуждено уголовное дело по статье 286 часть 3 пункт «е» УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий с целью получения личной выгоды. Дело направлено в Артемовский городской суд для дальнейшего рассмотрения.