После атаки БПЛА в Краснодаре повреждены здания автовокзала и котельной

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала “Южный” и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram-канале.
Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.
Ранее в пятницу оперштаб сообщал, что массированной атаке БПЛА подверглись Темрюкский, Северский и Ейский районы. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры в первых двух районах при этом не было.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.