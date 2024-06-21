Вашингтон
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Краснодаре повреждены здания автовокзала и котельной

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре повреждены в результате массированной атаки беспилотников, при падении обломков пострадали четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

Источник: © РИА Новости

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала “Южный” и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram-канале.

Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.

Ранее в пятницу оперштаб сообщал, что массированной атаке БПЛА подверглись Темрюкский, Северский и Ейский районы. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры в первых двух районах при этом не было.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

МЧС