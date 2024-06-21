После атаки БПЛА в Краснодаре повреждены здания автовокзала и котельной

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала “Южный” и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram-канале.