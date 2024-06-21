Украинский пленный рассказал об «инструкциях по самоубийству»

«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: “Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться”», — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинских военных пугают издевательствами в российском плену. «Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти», — объясняет Водян.
Теперь же, находясь в плену, он отмечает, что те истории были только «страшилками»: отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трехразовое, а порции — большие.
«Суп, борщ, мясо дается, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба… То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь», — добавил пленный.
«Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», — заключил Водян.