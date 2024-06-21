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Украинский пленный рассказал об «инструкциях по самоубийству»

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в российский плен и выдают им инструкцию, как «правильно погибнуть», рассказал РИА Новости мобилизованный из Николаевской области военнопленный Юрий Водян.

«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: “Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться”», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинских военных пугают издевательствами в российском плену. «Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти», — объясняет Водян.

Теперь же, находясь в плену, он отмечает, что те истории были только «страшилками»: отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трехразовое, а порции — большие.

«Суп, борщ, мясо дается, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба… То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь», — добавил пленный.

«Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», — заключил Водян.