Спасатели рассказали, как в Сочи искали унесенную в море 20-летнюю девушку

Как уже сообщала «РГ», момент трагедии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка в белом платье с парнем заходят в море все дальше от берега. Заметно, что она боится, но молодой человек как будто не позволяет ей выйти. Но тут на них накатывается огромная волна, которая уносит отдыхающую в море. А вот парню удалось сохранить равновесие и выбраться из воды.