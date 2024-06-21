Спасатели рассказали, как в Сочи искали унесенную в море 20-летнюю девушку

По его словам, с приходом летнего курортного сезона резко увеличивает выездов спасателей МЧС России, а также их коллег из муниципальных и краевых служб на самые разные происшествия. И в основном они связаны с отдыхом многочисленных туристов и местных жителей на море и реках.
«Один из первых сильных штормов в этом курортном сезоне был в ночь с 15 на 16 июня. За сутки утонули, пропали без вести несколько человек, в том числе девушка, гость города Сочи. Ее поиск осуществлялся спасателями ЮРПСО МЧС России с того места, где она пропала, с учетом существующего течения и дрейфа на тот момент», — сообщил Фомин.
Как отметил опытный специалист, которого цитирует пресс-служба Южного регионального поисково-спасательный отряда МЧС России, работы велись на удалении до нескольких сотен метров в море и до 20 километров вдоль берега.
Причем работы велись все это время с применением плавсредств экстренного ведомства. Кроме того, о спасательной операции были поставлены в известность водопользователи, арендаторы пляжей и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.
Особенно резонансным оказался поиск 20-летней жительницы города Липецка, впервые в своей жизни приехавшей на море. Его вели 15 спасателей и пять единиц техники.
Как уже сообщала «РГ», момент трагедии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка в белом платье с парнем заходят в море все дальше от берега. Заметно, что она боится, но молодой человек как будто не позволяет ей выйти. Но тут на них накатывается огромная волна, которая уносит отдыхающую в море. А вот парню удалось сохранить равновесие и выбраться из воды.
И только спустя несколько дней спасатели обнаружили в море тело девушки. «Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», — отметили в МЧС.
В связи с этим заместитель начальника ЮРПСО призвал гостей курорта соблюдать на отдыхе существующие правила.
«Ни в коем случае не пытаться искупаться в море в состоянии алкогольного опьянения, а также в ночное время, — подчеркнул Юрий Фомин. — 99 процентов случаев, связанных с утоплением людей у нас на побережье, происходят в нетрезвом состоянии».