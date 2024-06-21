Вашингтон
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таксист продавал фальшивые полисы ОСАГО в Хабаровске

Он скачивал бланки страховок и обрабатывал в графических программах.

Источник: Комсомольская правда

48-летнего жителя Индустриального района обвиняют в мошенничестве с продажей фальшивых полисов ОСАГО. Работая водителем такси, мужчина предлагал пассажирам приобрести полисы по низкой цене и просил переводить деньги на свою банковскую карту. Взамен он обещал выслать готовые бланки электронной почтой. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Жительница Хабаровска перевела таксисту 15 тысяч рублей, а женщина из села Сосновка — более 18 тысяч рублей за фальшивые полисы ОСАГО.

«Бланки были высланы потерпевшим на электронную почту, но при проверке в базе Российского союза автостраховщиков оказались поддельными», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Мужчина, не имеющий отношения к страхованию, скачивал бланки страховых компаний в интернете и обрабатывал их при помощи графических программ. Полученные деньги он потратил на личные нужды. При обыске у него изъяли смартфон в счет погашения ущерба.

Мошеннику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.