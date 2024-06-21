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На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидирован, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.

Источник: © РИА Новости

«Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу оперштаб информировал о ночной массированной атаке на Краснодарский край. Позже оперштаб сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских БПЛА на котельню и автовокзал «Южный».

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