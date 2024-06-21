На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА

«Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — говорится в сообщении.
В ночь на пятницу оперштаб информировал о ночной массированной атаке на Краснодарский край. Позже оперштаб сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских БПЛА на котельню и автовокзал «Южный».