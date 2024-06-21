Губернатор Кубани прокомментировал массированную атаку ВСУ

За ночь атаке киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры Кубани. Сколько именно было сбито целей, пока не известно. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. Кроме того, есть пострадавшие среди сотрудников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отмечает губернатор.