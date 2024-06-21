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Губернатор Кубани прокомментировал массированную атаку ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал в своем Telegram-канале массированную атаку киевского режима беспилотниками. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

За ночь атаке киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры Кубани. Сколько именно было сбито целей, пока не известно. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. Кроме того, есть пострадавшие среди сотрудников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отмечает губернатор.

«Главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому дал поручение держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших», — отметил Вениамин Кондратьев.