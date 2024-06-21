Почти 10 млн отдали мошенникам жители Иркутской области за сутки

14 жителей Иркутской области перевели злоумышленникам почти 10 миллионов рублей за сутки. Четыре человека стали жертвами схемы «ваш родственник попал в беду». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«С 88-летней жительницей Ангарска связался неизвестный и сообщил, что якобы её дочь попала в дорожную аварию. Чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, злоумышленник предложил передать курьеру деньги для “пострадавшей” стороны», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Поверив, ангарчанка передала курьеру 100 тысяч рублей. Вскоре женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. В тот же день жертвами аферистов стали ещё трое жителей Ангарска. Всем им по 88 лет. Всего они передали мошенникам 1,5 миллиона рублей.
Также жители потеряли деньга в попытках заработать на инвестициях, трём позвонили из «службы безопасности банка», а жительницу Братска обманули при покупке каркасного бассейна.