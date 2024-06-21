Почти 10 млн отдали мошенникам жители Иркутской области за сутки

Поверив, ангарчанка передала курьеру 100 тысяч рублей. Вскоре женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. В тот же день жертвами аферистов стали ещё трое жителей Ангарска. Всем им по 88 лет. Всего они передали мошенникам 1,5 миллиона рублей.