Омича обвиняют в медицинском обмане десятков пожилых пензенцев

Обозначено, что за семь месяцев «работы» предполагаемыми жертвами мужчин стали порядка 40 жителей Пензенской области.
«Злоумышленники под видом представителей ветеранской организации приходили в квартиры престарелых граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны, и убеждали их в том, что им по одной из государственных программ положен специализированный медицинский прибор. При этом они предоставляли недостоверную информацию о полезных для здоровья свойствах аппарата. Для его получения, отмечали мошенники, необходимо было оплатить лишь небольшую комиссию в размере 15 тысяч рублей», — раскрывают некоторые детали «схемы» в правоохранительных органах.
Силовики считают, что указанная сумма в несколько раз превышала реальную стоимость презентованного пожилым гражданам аппарата. Совокупная сумма ущерба по делу превышает 400 тысяч рублей, укзаано в публикации.
Утверждается, что все трое предполагаемых мошенников дали признательные показания, более подробно их позиция в публикации не фигурирует. При этом обращается внимание, что число возможных жертв омича и его товарищей может увеличиться, так как расследование еще не завершено.