Омича обвиняют в медицинском обмане десятков пожилых пензенцев

«Злоумышленники под видом представителей ветеранской организации приходили в квартиры престарелых граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны, и убеждали их в том, что им по одной из государственных программ положен специализированный медицинский прибор. При этом они предоставляли недостоверную информацию о полезных для здоровья свойствах аппарата. Для его получения, отмечали мошенники, необходимо было оплатить лишь небольшую комиссию в размере 15 тысяч рублей», — раскрывают некоторые детали «схемы» в правоохранительных органах.