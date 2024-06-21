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Омича обвиняют в медицинском обмане десятков пожилых пензенцев

В минувший четверг, 20 июня 2024 года, пресс-служба УМВД по Пензенской области обнародовала детали задержания подозреваемых в многоэпизодном мошенничестве, среди которых 35-летний омич и двое жителей Тюменской области.

Обозначено, что за семь месяцев «работы» предполагаемыми жертвами мужчин стали порядка 40 жителей Пензенской области.

«Злоумышленники под видом представителей ветеранской организации приходили в квартиры престарелых граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны, и убеждали их в том, что им по одной из государственных программ положен специализированный медицинский прибор. При этом они предоставляли недостоверную информацию о полезных для здоровья свойствах аппарата. Для его получения, отмечали мошенники, необходимо было оплатить лишь небольшую комиссию в размере 15 тысяч рублей», — раскрывают некоторые детали «схемы» в правоохранительных органах.

Силовики считают, что указанная сумма в несколько раз превышала реальную стоимость презентованного пожилым гражданам аппарата. Совокупная сумма ущерба по делу превышает 400 тысяч рублей, укзаано в публикации.

Утверждается, что все трое предполагаемых мошенников дали признательные показания, более подробно их позиция в публикации не фигурирует. При этом обращается внимание, что число возможных жертв омича и его товарищей может увеличиться, так как расследование еще не завершено.