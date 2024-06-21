На «Красноярских Столбах» девятилетнюю девочку укусили сразу три клеща

Накануне, 20 июня, к спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда, которые несут дежурство на восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы», обратились туристы. У девятилетней девочки — беда: она поймала сразу трех клещей. Родные, судя по всему, не рискнули извлекать крошечных (но опасных) кровопийц самостоятельно, поэтому и попросили помощи.
Клещей извлекли. Их нужно проверить в лаборатории на наличие опасных вирусов, которые они могут переносить. А в целом специалисты настоятельно советуют соблюдать меры безопасности. Во-первых, нужна закрытая снизу одежда, которая не позволит иксодовым подобраться к телу. Второе — репелленты. И третье — нужно осматриваться каждые 1 — 1,5 часа.