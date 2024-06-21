Оперштаб Кубани: После атаки беспилотника на Ильском НПЗ произошел пожар

«21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ», — говорится в этой информации.
В результате этого нападения были повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидирован.
По предварительным данным Оперштаба региона, пострадали два человека.
На месте ЧП в данный момент работают все экстренные службы.
Напомним, сегодня ночью массированной атаке украинских беспилотников подверглись Краснодар и еще несколько районов края. На этих территориях имеются пострадавшие и повреждения гражданских объектов.