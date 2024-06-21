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Оперштаб Кубани: После атаки беспилотника на Ильском НПЗ произошел пожар

В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили об атаке украинского беспилотника на расположенный примерно в 50 километрах от столицы Кубани Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Источник: Российская газета

«21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ», — говорится в этой информации.

В результате этого нападения были повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидирован.

По предварительным данным Оперштаба региона, пострадали два человека.

На месте ЧП в данный момент работают все экстренные службы.

Напомним, сегодня ночью массированной атаке украинских беспилотников подверглись Краснодар и еще несколько районов края. На этих территориях имеются пострадавшие и повреждения гражданских объектов.

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