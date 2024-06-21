Вдоль границы против саранчи обработали 104 км

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области РФ Жанар Курманбаевым. Ранее 18 июня в Айтекебийском районе Актюбинской области был отмечен переход саранчовых со стороны Светлинского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Министр сельского хозяйства РК выехал на места химических обработок, провел инспекцию приграничной территории Костанайской и Актюбинской областей с Оренбургской областью РФ. В Айтекебийском районе из запланированных к химической обработке 307 тыс. га, обработано 71 тыс. га. Используется 33 единицы специальной опрыскивающей техники, привлечена малая авиация в количестве 6 самолетов. На сегодня проведены химические работы вдоль российско-казахстанской границы со стороны Казахстана протяженностью 104 км.
В целом по области работает 76 единиц техники, включая 11 самолетов, работы запланированы на площади 784 тыс. га, обработки завершены на площади 482 тыс. га или на 61%.
Жанар Курманбаев отметил, что в Оренбургской области обработано 22 тыс. га вдоль российско-казахстанской границы — 10 км. Работало 12 единиц техники, с 20 июня привлечено еще 12 единиц.
«Важно, чтобы российская сторона усилила обработки, привлекла дополнительную технику. Обратился к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с просьбой привлечь авиацию, а также организовать проведение обработок на нейтральной территории».
По итогам встречи подписали протокол о достигнутых соглашениях по недопущению миграции саранчовых вредителей в сопредельные государства.
В Казахстане на 20 июня химические обработки проведены на площади порядка 1,6 млн га, включая 270 тыс. га в Костанайской области и 482 тыс. га в Актюбинской области. В 8 других приграничных регионах также продолжаются защитные мероприятия. Мониторинговые обследования территорий продолжаются.