Вдоль границы против саранчи обработали 104 км

Министр сельского хозяйства РК выехал на места химических обработок, провел инспекцию приграничной территории Костанайской и Актюбинской областей с Оренбургской областью РФ. В Айтекебийском районе из запланированных к химической обработке 307 тыс. га, обработано 71 тыс. га. Используется 33 единицы специальной опрыскивающей техники, привлечена малая авиация в количестве 6 самолетов. На сегодня проведены химические работы вдоль российско-казахстанской границы со стороны Казахстана протяженностью 104 км.