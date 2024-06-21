Экс-сотрудники мэрии Иркутского района пошли под суд

Как рассказали в пресс-службе Следкома, перед судом предстанут экс- председатель районного комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), его заместитель по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности КУМИ.
«В период с июня 2021 года по январь 2022 года фигуранты получили лично от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в виде денег, иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в крупном размере, — говорят следователи, уточняя, что в обмен на деньги чиновники помогли бизнесмену победить в электронном аукционе по заключению муниципального контракта на поставку и монтаж быстровозводимого здания школы-детского сада в Большом Голоустном. — Общая сумма взятки составила более миллиона рублей».
Кроме того, по условиям заключенной с взяткодателем сделки, муниципальные служащие, что называется, не глядя подписывали акты выполненных работ, закрывая глаза на происходящее на площадке.
В то время, пока шло следствие, на имущество обвиняемых (на сумму более 8,4 миллиона рублей) наложен арест.
К слову, напомним, это уже не первый «уголовный» скандал в КУМИ администрации Иркутского района — в июле прошлого года на взятке в 200 тысяч рублей попался его экс-председатель.