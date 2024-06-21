Экс-сотрудники мэрии Иркутского района пошли под суд

«В период с июня 2021 года по январь 2022 года фигуранты получили лично от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в виде денег, иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в крупном размере, — говорят следователи, уточняя, что в обмен на деньги чиновники помогли бизнесмену победить в электронном аукционе по заключению муниципального контракта на поставку и монтаж быстровозводимого здания школы-детского сада в Большом Голоустном. — Общая сумма взятки составила более миллиона рублей».