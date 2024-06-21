Тело утонувшего в Уфе подростка нашли в 300 метрах от места гибели

Напомним, подросток в компании друзей пришел купаться на реку в районе гребного канала. Он спрыгнул с бетонной стенки, заплыл на глубину, где его подхватило течением и понесло. Через какое-то время он скрылся под водой. Только тогда товарищи обратились к спасателям.