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Тело утонувшего в Уфе подростка нашли в 300 метрах от места гибели

Спасатели обнаружили его на глубине 2,5 метра.

Тело подростка, утонувшего в реке в уфимском Инорсе 20 июня, водолазы обнаружили в 300 м от места гибели, ниже по течению. Об этом сообщает Управление гражданской защиты. Поисково-спасательные работы завершены вечером того же дня.

Парня унесло за 40 м от берега реки Уфы, водолазы нашли его на глубине 2,5 м.

Напомним, подросток в компании друзей пришел купаться на реку в районе гребного канала. Он спрыгнул с бетонной стенки, заплыл на глубину, где его подхватило течением и понесло. Через какое-то время он скрылся под водой. Только тогда товарищи обратились к спасателям.

несчастный случай