Афериста-альфонса задержали в Иркутске

Потерпевшая рассказала, что в августе 2023 года она познакомилась с мужчиной, они долгое время только переписывались и созванивались. В апреле 2024 года мужчина пригласил даму поужинать в ресторане и рассказал, что имеет криминальное прошлое, но хочет «завязать». Мужчина попросил женщину помочь ему начать всё с «чистого листа», она согласилась. Они решили приобрести квартиру, кредит на которую и документы женщина оформила на себя.