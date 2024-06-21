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Афериста-альфонса задержали в Иркутске

56-летнего мошенника-альфонса задержала полиция Иркутской области. Он обманул 49-летнюю иркутянку на 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: ГУ МВД

Потерпевшая рассказала, что в августе 2023 года она познакомилась с мужчиной, они долгое время только переписывались и созванивались. В апреле 2024 года мужчина пригласил даму поужинать в ресторане и рассказал, что имеет криминальное прошлое, но хочет «завязать». Мужчина попросил женщину помочь ему начать всё с «чистого листа», она согласилась. Они решили приобрести квартиру, кредит на которую и документы женщина оформила на себя.

Мужчина назначил женщине встречу в переговорной комнате банка. На столе лежали 1,5 миллиона рублей, взятые в кредит, он попросил записать на видео упаковку денег и передачу в хранилище. Потом они вышли из банка, и мужчина перестал отвечать на звонки. Женщина отправилась в хранилище, открыла ячейку и обнаружила там пятитысячные билеты «банка приколов».

Женщина обратилась в полицию. Было установлено, что подозреваемый имел неоднократные судимости за мошенничество. Составили ориентировку, задержал подозреваемого сотрудник угро, находившийся в отпуске.

Возбуждено уголовное дело. Аферист-альфонс находится под подпиской о невыезде.