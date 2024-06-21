Грузовик с медикаментами загорелся на трассе Самара-Шымкент

На 794 км. автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» в Хромтауском районе произошло возгорание грузовой автомашины груженная медикаментами.
Силами спасателей из машины спасен водитель 1991 г.р. и передан сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
Огнеборцы ликвидировали пожар за 32 минуты с момента поступления вызова.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает:
Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине. Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз. Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефону 112!