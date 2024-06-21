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Грузовик с медикаментами загорелся на трассе Самара-Шымкент

В Актюбинской области загорелся грузовик, передает DKnews.kz.

Источник: МЧС РК

На 794 км. автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» в Хромтауском районе произошло возгорание грузовой автомашины груженная медикаментами.

Силами спасателей из машины спасен водитель 1991 г.р. и передан сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Огнеборцы ликвидировали пожар за 32 минуты с момента поступления вызова.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает:

Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине. Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз. Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефону 112!

пожары
МЧС