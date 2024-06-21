Сломанный «мерин», пострадавший водитель: серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с Mercedes на главной объездной трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке. Рулевой «Мерседеса» получи травмы, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, владелец внедорожника не выдержал дистанцию и наехал на «мерина». Машину остановили из-за неисправности, однако виновник аварии этого не заметил.
После столкновения у Mercedes оторвало часть заднего бампер, пострадало колесо. У «Лэнд Крузера» поврежден капот: авто отлетело в леерное ограждение. О госпитализации пострадавшего не сообщается.
Ранее «КП» писала о мотоциклисте, который задавил двух 11-летних мальчиков на пешеходном переходе. Одного отбросило под колеса автобуса, обоих доставили в медучреждение.