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Сломанный «мерин», пострадавший водитель: серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке зафиксировали ДТП на объездной Седанка-Патрокл.

Источник: Соцсети

Водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с Mercedes на главной объездной трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке. Рулевой «Мерседеса» получи травмы, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, владелец внедорожника не выдержал дистанцию и наехал на «мерина». Машину остановили из-за неисправности, однако виновник аварии этого не заметил.

После столкновения у Mercedes оторвало часть заднего бампер, пострадало колесо. У «Лэнд Крузера» поврежден капот: авто отлетело в леерное ограждение. О госпитализации пострадавшего не сообщается.

Ранее «КП» писала о мотоциклисте, который задавил двух 11-летних мальчиков на пешеходном переходе. Одного отбросило под колеса автобуса, обоих доставили в медучреждение.