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14-летний ребёнок пострадал от перцового баллончика в Новосибирске

В Новосибирске 14-летний мальчик пострадал от перцового баллончика. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

Известно, что спасателей 20 июня вызвали в Ленинский район города — на улицу Связистов. Прибыв на место, специалисты выяснили, что 14-летний мальчик пострадал от перцового баллончика — он попал ему в глаза. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется.

— Ленинский район, улица Связистов. Попали перцовым баллончиком в глаза. Оказание первой помощи ребенку подростку 2010 года рождения, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего мальчика передали бригаде медиков.

Ранее «Прецедент» сообщал, что шесть человек получили травмы в самом опасном водоеме Новосибирска. Редакция также писала о том, что силовики выявили 73 мигрантов на складе у аэропорта «Толмачёво» под Новосибирском.

Егор САФРОНОВ.

несчастный случай