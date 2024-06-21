14-летний ребёнок пострадал от перцового баллончика в Новосибирске

Известно, что спасателей 20 июня вызвали в Ленинский район города — на улицу Связистов. Прибыв на место, специалисты выяснили, что 14-летний мальчик пострадал от перцового баллончика — он попал ему в глаза. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется.