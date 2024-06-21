14-летний ребёнок пострадал от перцового баллончика в Новосибирске

Известно, что спасателей 20 июня вызвали в Ленинский район города — на улицу Связистов. Прибыв на место, специалисты выяснили, что 14-летний мальчик пострадал от перцового баллончика — он попал ему в глаза. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется.
— Ленинский район, улица Связистов. Попали перцовым баллончиком в глаза. Оказание первой помощи ребенку подростку 2010 года рождения, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».
На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего мальчика передали бригаде медиков.
Ранее «Прецедент» сообщал, что шесть человек получили травмы в самом опасном водоеме Новосибирска. Редакция также писала о том, что силовики выявили 73 мигрантов на складе у аэропорта «Толмачёво» под Новосибирском.
Егор САФРОНОВ.