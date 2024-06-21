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Парня, скрывавшего лицо за буркой, арестовали и оштрафовали

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Парня, выдававшего себя за девушку и находившегося в общественном месте с закрытым лицом, арестовали и обязали выплатить штраф, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации пресс-службы Ташкентских судов, он совершил правонарушения, предусмотренные статьями 184−4 (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) и 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.

Ему назначили 15 суток административного ареста, а также обязали выплатить штраф в размере 3,4 миллиона сумов.

Также выяснилось, что молодой человек давно проявляет интерес к женской одежде и не раз был замечен в ней в общественных местах.

штрафы