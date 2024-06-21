Жителя Североуральска осудили за неуплату алиментов в 1,2 миллиона

Житель Среднеуральска осужден за неуплату алиментов, он задолжал своим дочерям 1,2 миллиона рублей. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, с назначением наказания в виде обязательных работ, однако наказание от так и не отбыл.