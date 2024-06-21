Жителя Североуральска осудили за неуплату алиментов в 1,2 миллиона

Житель Среднеуральска осужден за неуплату алиментов, он задолжал своим дочерям 1,2 миллиона рублей. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, с назначением наказания в виде обязательных работ, однако наказание от так и не отбыл.
«Отец умышленно в нарушение решения суда уклонялся от выплаты алиментов, находясь в трудоспособном возрасте, не имея ограничений к труду по состоянию здоровья и имея реальную возможность трудоустроиться, мер к трудоустройству не предпринимал, задолженность по алиментам не погашал», — рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Мужчину привлекли к уголовной ответственности. Суд приговорил его к 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание алиментщик будет в колонии-поселении.