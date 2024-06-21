Мингорсуд заочно приговорил Вечерко к 20 годам лишения свободы

Минский городской суд заочно приговорил Франтишека Вечерко к 20 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В сообщении сказано, что так называемому главному советнику экстремистского формирования «Команда Светланы Тихановской» по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему дали штраф в размере 1500 базовой величины, или 60 000 рублей (по состоянию на 21 июня 2024 года).
Дело было рассмотрено в Мингорсуде. По причине того, что обвиняемый скрылся за границей, уголовное дело в отношении него рассматривалось в порядке спецпроизводства. В Генпрокуратуре добавили, что на основании доказательств, которые были предоставлены государственным обвинителем, его признали виновным в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, организации в Беларуси массовых беспорядков, а также групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Кроме того, он был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, в клевете в отношении президента Беларуси и иных преступлениях, в также руководстве структурным подразделением, которое входит в экстремистское формирование и иных преступлениях.