Мингорсуд заочно приговорил Вечерко к 20 годам лишения свободы

В сообщении сказано, что так называемому главному советнику экстремистского формирования «Команда Светланы Тихановской» по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему дали штраф в размере 1500 базовой величины, или 60 000 рублей (по состоянию на 21 июня 2024 года).