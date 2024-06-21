Вылет самолета Челябинск — Анталья задерживают второй день подряд

Как сообщается на сайте челябинского аэропорта, задержка самолета из Челябинска в Турцию на текущий момент составляет шесть часов. Первоначально он должен был улететь в 5:40, но отправление пока перенесено на 12:05.
При этом самолет, который должен был прилететь в Челябинск из Антальи, судя по тому же онлайн-табло, также пока не вылетел из Турции, хотя по расписанию борт должен был приземлиться на Южный Урал в 4:05 21 июня.
Напомним, что ранее пассажирам обоих рейсов пришлось ждать вылета чуть больше 12 часов. При этом ряд СМИ сообщал, что самолет из Антальи в Челябинск не смог вылететь вовремя из-за неисправности.