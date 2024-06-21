Ночью над российскими регионами сбили более 100 беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram. В северо-западной части Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной. При атаке дронов на регион пострадали еще четверо. Сегодня дрон также сбили над Клинцовским районом Брянской области. Ночью дрон упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.