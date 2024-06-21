Ночью над российскими регионами сбили более 100 беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram. В северо-западной части Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.