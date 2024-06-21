Опасная секта из СССР: под Новосибирском опубликованы данные о религиозной группировке убийц 10-летней девочки

«Нет, я их раньше не видела. А я еще говорю маме своей: “странно, какие-то люди по их дому ходят в платьях”. Я говорю, и детей на улице не было видно. Вроде бы лето, все ребятишки на улице гуляют, а тут нет детей», — вспоминает соседка, живущая недалеко от дома Марии.