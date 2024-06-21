Мотоциклист из Омской области врезался в кучу щебня и погиб

Страшное ДТП случилось в селе Коконовка Полтавского района. По данным УМВД по Омской области, около трёх часов ночи 53-летний мужчина ехал по посёлку на мотоцикле «Урал». На одной из улиц он наехал на кучу щебня, которая была свалена посреди дороги.