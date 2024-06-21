Мотоциклист из Омской области врезался в кучу щебня и погиб

Страшное ДТП случилось в селе Коконовка Полтавского района. По данным УМВД по Омской области, около трёх часов ночи 53-летний мужчина ехал по посёлку на мотоцикле «Урал». На одной из улиц он наехал на кучу щебня, которая была свалена посреди дороги.
После столкновения мотоцикл перевернулся, водитель скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту гибели сельчанина проводится проверка. Ранее в селе Новое Калачинского района погиб 9-летний мальчик. Ребёнок не справился с управлением нагруженной техники и перевернулся. Авария оказалась смертельной. Мальчик погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вероятно, аналогичное уголовное дело будет возбуждено и по факту смерти 53-летнего жителя села Коконовка.