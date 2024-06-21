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В Канске чиновник попал под следствие за превышение полномочий

Он подписал акт о приёмке не полностью выполненных подрядчиком работ при благоустройстве набережной в Канске.

Источник: Следственный комитет РФ

В Канске Красноярского края чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при благоустройстве набережной. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МБУ «Содержание объектов благоустройства и озеленения» по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как считает следствие, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году между МБУ и подрядчиком ООО «НБС-Сибирь» был заключён муниципальный контракт на благоустройство набережной в Канске на сумму более 92,8 млн рублей.

При приёмке работ на объекте руководитель подписал акт, зная, что подрядчик не выполнил их в полном объёме. Не были установлены ограждения, скамьи из брёвен, не подготовлена почва для газона.

Стоимость невыполненных работ составила около 3 млн рублей. Такой ущерб причинён бюджету.

Следователи провели обыски, изъяли документацию. Прокуратура контролирует ход расследования.

Добавим, что Народный фронт сообщал, что при благоустройстве набережной Канска был потерян фонтан за 3 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали руководителя госпредприятия за превышение полномочий.

СК