В Канске чиновник попал под следствие за превышение полномочий

Как считает следствие, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году между МБУ и подрядчиком ООО «НБС-Сибирь» был заключён муниципальный контракт на благоустройство набережной в Канске на сумму более 92,8 млн рублей.