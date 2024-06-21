В Канске чиновник попал под следствие за превышение полномочий

В Канске Красноярского края чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при благоустройстве набережной. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МБУ «Содержание объектов благоустройства и озеленения» по ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как считает следствие, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году между МБУ и подрядчиком ООО «НБС-Сибирь» был заключён муниципальный контракт на благоустройство набережной в Канске на сумму более 92,8 млн рублей.
При приёмке работ на объекте руководитель подписал акт, зная, что подрядчик не выполнил их в полном объёме. Не были установлены ограждения, скамьи из брёвен, не подготовлена почва для газона.
Стоимость невыполненных работ составила около 3 млн рублей. Такой ущерб причинён бюджету.
Следователи провели обыски, изъяли документацию. Прокуратура контролирует ход расследования.
Добавим, что Народный фронт сообщал, что при благоустройстве набережной Канска был потерян фонтан за 3 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали руководителя госпредприятия за превышение полномочий.