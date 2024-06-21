Военнослужащий-контрактник до смерти избил бойца СВО в Екатеринбурге

В приговоре суда сказано, что Н. проходил службу по контракту в Екатеринбурге. В день преступления выпил с сослуживцами и пошел гулять. Около сауны увидел лежащего на скамейке потерпевшего, который приехал из зоны спецоперации на похороны брата.