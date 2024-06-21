Военнослужащий-контрактник до смерти избил бойца СВО в Екатеринбурге

В приговоре суда сказано, что Н. проходил службу по контракту в Екатеринбурге. В день преступления выпил с сослуживцами и пошел гулять. Около сауны увидел лежащего на скамейке потерпевшего, который приехал из зоны спецоперации на похороны брата.
Осужденный напал на мужчину, требовал пароль от телефона. Далее бил лежащего, забрал телефон, паспорт, нож и банковские карты.
Участник СВО после избиения скончался в больнице. У него разрыв селезенки, переломы почти 10 ребер, травмы мягких тканей.
Суд приговорил Н. к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он должен компенсировать затраты на похороны в размере 210 тысяч рублей, выплатить сестрам погибшего по 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
«МК-Урал» ранее писал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Екатеринбурге.
По предварительным данным, группа парней избила участника СВО. Потерпевший вступился за друга.