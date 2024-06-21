В Пермском крае полицейские спасли семью с детьми из горящего дома

Одна из жительниц сообщила полицейским, что у нее в квартире спят сын, дочь и пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Стражи порядка сразу бросились на помощь. Александр Никитин собрал теплую одежду, укутал детей в одеяла и вывел их из дома. Павел Кашляков на руках вынес пенсионерку со второго этажа.