В Пермском крае полицейские спасли семью с детьми из горящего дома

В Пермском крае сотрудники полиции помогли жителям эвакуироваться и горящего дома. Пожар произошел ночью во дворе дома на переулке Речников в Соликамске. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, огонь и клубы дыма заметили лейтенанты полиции Павел Кашляков и Владислав Зайцев, а также младший лейтенант полиции Александр Никитин. Инспекторы сразу же отправились к месту происшествия.
Оказалось, что горят хозяйственные постройки. Пламя быстро перекинулось на два близлежащих многоквартирных дома. Владислав Зайцев начал регулировать движение и освобождать проезд для спецтехники. А его коллеги в это время эвакуировали людей.
Горели хозяйственные постройки и крыша жилого дома в Соликамске. Фото: Госавтоинспекция Пермского края / Telegram.
Одна из жительниц сообщила полицейским, что у нее в квартире спят сын, дочь и пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Стражи порядка сразу бросились на помощь. Александр Никитин собрал теплую одежду, укутал детей в одеяла и вывел их из дома. Павел Кашляков на руках вынес пенсионерку со второго этажа.
Однако позже выяснилось, что в доме находится баллон с газом. Благодаря своевременным действиям полицейских трагедии удалось избежать. Они быстро вынесли газовый баллон из горящего здания на безопасное расстояние. Вскоре пожар в дворовых постройках и горящая крыша жилого дома были потушены.