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В Витебске BMW ушел в занос и перевернулся, врезавшись в дерево

В Витебске водитель BMW не справился с управлением и перевернулся, выехав за пределы проезжей части.

Источник: УВД Витебского облисполкома

В Витебске BMW ушел в занос и перевернулся, врезавшись в дерево. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня, в четверг, у жилого дома № 1. За рулем машины BMW находился 20-летний водитель. Согласно предварительным данным, в момент поворота направо с улицы Максима Горького на улицу 1-я Пролетарская мужчина не справился с управлением.

После этого авто пошло в неуправляемый занос, выехало за пределы проезжей части, где врезалось в дерево и перевернулось. В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.