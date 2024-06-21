В Витебске BMW ушел в занос и перевернулся, врезавшись в дерево. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.
В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня, в четверг, у жилого дома № 1. За рулем машины BMW находился 20-летний водитель. Согласно предварительным данным, в момент поворота направо с улицы Максима Горького на улицу 1-я Пролетарская мужчина не справился с управлением.
После этого авто пошло в неуправляемый занос, выехало за пределы проезжей части, где врезалось в дерево и перевернулось. В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.