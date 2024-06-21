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В Жамбылской области на семь лет осудили главу коммунального предприятия и его зама

Осужденные продали несколько казенных автомобилей, подделав документы.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 21 июн — Sputnik. В Жамбылской области директор предприятия «Таза-Талас» и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ “Таза-Талас”. Так, руководство предприятия на основании поддельных документов, без выставления на торги реализовало третьим лицам 4 автомобиля», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге.

Отмечается, что в рамках дела надзорный орган вернул 2 автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскал 7 млн тенге.

«Приговором Таласского районного суда от 13.06.2024 года директор предприятия “Таза-Талас” и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы», — сообщили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

ЖКХ