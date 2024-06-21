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В Красноярском крае два подростка на подхвате у мошенников украли 1,2 миллиона

В городе Шарыпово задержали школьников, обокравших трех пожилых женщин.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шарыпово задержали двух подростков — 14 и 15 лет (оба жители поселка Дубинино). Молодые люди подрабатывали на подхвате у телефонных мошенников, их задача была забирать деньги у пожилых людей, переводить их на счета «работодателей», а себе оставлять процент «за труды».

Мошенники разводили своих жертв по сценарию «ваш родственник попал в ДТП». И чтобы «отмазать» родственников, нужна взятка. На такую уловку попали три женщины очень почтенного возраста — 72, 83 и 90 лет. В общей сумме они передали малолетним курьерам 1 миллион 200 тысяч рублей.

Полиция вычислила подростков. Они признались, что легкий заработок предложили в мессенджере. Заработали 40 тысяч на двоих. Теперь наказание им назначит суд: оба достигли возраста уголовной ответственности.