В Красноярском крае два подростка на подхвате у мошенников украли 1,2 миллиона

В городе Шарыпово задержали двух подростков — 14 и 15 лет (оба жители поселка Дубинино). Молодые люди подрабатывали на подхвате у телефонных мошенников, их задача была забирать деньги у пожилых людей, переводить их на счета «работодателей», а себе оставлять процент «за труды».
Мошенники разводили своих жертв по сценарию «ваш родственник попал в ДТП». И чтобы «отмазать» родственников, нужна взятка. На такую уловку попали три женщины очень почтенного возраста — 72, 83 и 90 лет. В общей сумме они передали малолетним курьерам 1 миллион 200 тысяч рублей.
Полиция вычислила подростков. Они признались, что легкий заработок предложили в мессенджере. Заработали 40 тысяч на двоих. Теперь наказание им назначит суд: оба достигли возраста уголовной ответственности.