В Красноярском крае два подростка на подхвате у мошенников украли 1,2 миллиона

В городе Шарыпово задержали двух подростков — 14 и 15 лет (оба жители поселка Дубинино). Молодые люди подрабатывали на подхвате у телефонных мошенников, их задача была забирать деньги у пожилых людей, переводить их на счета «работодателей», а себе оставлять процент «за труды».