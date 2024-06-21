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В Иркутске 16-летний подросток погиб в ДТП, устроенном приятелем

Сегодня ночью — с 20 на 21 июня — в Ленинском районе Иркутска в дорожной аварии погиб 16-летний подросток, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе полиции, виновником аварии стал 19-летний парень, который управлял не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем «Тойота Марк 2», не имея водительских прав.

Молодой человек катал приятелей по ночному городу и, когда они около часа ночи «пролетали» по улице Розы Люксембург, не справился с управлением. Машина врезалась в столб.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи доставлены в больницу. Спустя некоторое время 16-летний пассажир от полученных травм скончался в реанимации».

В настоящее время сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка по установлению всех причин и условий произошедшего.