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В Перми найден погибшим 40-летний мужчина, который уехал на Lada и пропал

Последний раз его видели 15 июня.

Источник: Соцсети

Мужчина, который уехал на автомобиле Lada и пропал в Перми, найден погибшим в возрасте 40 лет, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о 40-летнем мужчине, которого последний раз видели 15 июня. Пермяк выехал из своего дома на улице Солдатова в Свердловском районе на автомобиле Lada-2109. С тех пор о его местонахождении было неизвестно. Информация о пропаже мужчины была опубликована в сообществах поисковых отрядов.

Вечером 20 июня стало известно, что поиски мужчины завершены.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Подробности того, где и как было обнаружено тело мужчины — не разглашаются.

несчастный случай