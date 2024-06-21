В Перми найден погибшим 40-летний мужчина, который уехал на Lada и пропал

Мужчина, который уехал на автомобиле Lada и пропал в Перми, найден погибшим в возрасте 40 лет, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о 40-летнем мужчине, которого последний раз видели 15 июня. Пермяк выехал из своего дома на улице Солдатова в Свердловском районе на автомобиле Lada-2109. С тех пор о его местонахождении было неизвестно. Информация о пропаже мужчины была опубликована в сообществах поисковых отрядов.
Вечером 20 июня стало известно, что поиски мужчины завершены.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Подробности того, где и как было обнаружено тело мужчины — не разглашаются.