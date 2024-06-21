В Перми найден погибшим 40-летний мужчина, который уехал на Lada и пропал

Речь идёт о 40-летнем мужчине, которого последний раз видели 15 июня. Пермяк выехал из своего дома на улице Солдатова в Свердловском районе на автомобиле Lada-2109. С тех пор о его местонахождении было неизвестно. Информация о пропаже мужчины была опубликована в сообществах поисковых отрядов.