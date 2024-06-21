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Власти Кубани окажут поддержку семье погибшего в результате атаки БПЛА

Власти Кубани окажут поддержку семье погибшего в результате атаки БПЛА. Об этом глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков в Краснодаре погиб сотрудник котельной. Глава краевой столицы выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Евгений Наумов сообщил, что семье мужчины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Напомним, губернатор Краснодарского края выразил соболезнования родным и близким погибшего. Вениамин Кондратьев поручил главе Краснодара Евгению Наумову оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Также ранее мы сообщали, что четыре человека пострадали после массированной атаки БПЛА на Кубань.