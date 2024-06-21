Суд начал рассматривать дело экс-главы УМВД Петербурга Сергея Умнова

Столичный суд начал рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего руководства петербургской полиции, которые обвиняются в получении взяток на сумму более 64,6 млн рублей. На скамье подсудимых оказались экс-помощник главы МВД и начальник городского Главка Сергей Умнов, а также трое его бывших подчиненных: руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов, начальник тыла ГУ генерал-майор Иван Абакумов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. Об этом пишет «Коммерсантъ».