Суд начал рассматривать дело экс-главы УМВД Петербурга Сергея Умнова

Столичный суд начал рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего руководства петербургской полиции, которые обвиняются в получении взяток на сумму более 64,6 млн рублей. На скамье подсудимых оказались экс-помощник главы МВД и начальник городского Главка Сергей Умнов, а также трое его бывших подчиненных: руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов, начальник тыла ГУ генерал-майор Иван Абакумов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. Об этом пишет «Коммерсантъ».
— Изначально уголовное дело планировали рассматривать в одном из судов Северной столицы, однако после вмешательства генпрокуратуры судебный процесс перенесли в Москву, чтобы обеспечить «объективное рассмотрение и вынесение справедливого приговора», — уточнили в издании.
По данным следствия, Умнов создал и возглавил организованную группу, чтобы получать взятки под видом пожертвования в «Фонд содействия программам ГУВД» за продление договоров с филиалами коммерческих отделений УГИБДД. Взятки давали гендиректора и владельцы компаний, которые арендовали помещения в РЭО, где проводили для водителей платные автотехнические экспертизы.