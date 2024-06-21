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Пассажирка автобуса везла из Литвы в Беларусь чай с марихуаной

Чай с марихуаной нашли у пассажирки автобуса, ехавшего из Литвы в Беларусь.

Пассажирка автобуса везла из Литвы в Беларусь чай с марихуаной. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщается, что в пункте пропуска «Каменный Лог» при проведении таможенного досмотра автобуса, который ехал из Литвы в Беларусь, у одной из пассажирок сотрудниками таможни был найден чай марки Presto, который вызвал у них подозрение.

В пресс-службе отметили, что упаковка была изъята для проведения экспертизы. Установлено, что в смеси чая содержатся части растений рода cannabis, являющиеся марихуаной. Уточняется, что, согласно «Республиканскому перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси», марихуана является опасным наркотическим веществом, который не используется в медцелях.