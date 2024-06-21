Обвиняемый в четырёх заказных убийствах член ОПГ 90-х задержан в Петербурге

В Петербурге сотрудники специального отряда быстрого реагирования задержали 53-летнего жителя города Ломоносов, которому вменяют серию заказных убийств. Об этом сообщает пресс-служба городского следственного комитета.
Уроженец Ломоносова, проживший там всю жизнь, как считает следствие, совершил минимум 4 убийства на территории Петербурга и Ленобласти.
Первое произошло осенью 1994 года. На улице Федюнинского в Ломоносове обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. СК возбудил дело, но найти убийцу тогда не удалось. Как сообщает со ссылкой на свои источники «Фонтанка», убитым оказался Андрей Боровиков по прозвищу Андрей Большой — он был расстрелян из обреза.
Сам фигурант, по данным издания, в 1990-е годы входил в организованную преступную группировку Александра Малышева, к 1995 году насчитывавшую около 350−400 человек. К середине 1990-х малышевскую ОПГ потеснила Тамбовская группировка, и некоторые её лидеры были убиты, а некоторые, в том числе сам Малышев, скрылись за границей.
Подозреваемый задержан при силовой поддержке регионального управления Росгвардии. Во время обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты патроны 7,62 калибра.
Как добавили в СК, следователи продолжают формирование доказательственной базы по уголовному делу, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Ранее в день выхода на свободу арестовали киллера одной из самых известных бандитских группировок Петербурга — он отбывал 17-летний срок за убийство. Ему предъявили обвинение в соучастии в ещё одном, которое было совершено в 2003 году — снайперским выстрелом из винтовки Мосина ликвидировали бизнесмена. Шансы у экс-киллера в ближайшее время всё-таки оказаться на воле стремятся к нулю. Как и у его непосредственного главаря, отбывающего сейчас пожизненное заключение.