Обвиняемый в четырёх заказных убийствах член ОПГ 90-х задержан в Петербурге

Ранее в день выхода на свободу арестовали киллера одной из самых известных бандитских группировок Петербурга — он отбывал 17-летний срок за убийство. Ему предъявили обвинение в соучастии в ещё одном, которое было совершено в 2003 году — снайперским выстрелом из винтовки Мосина ликвидировали бизнесмена. Шансы у экс-киллера в ближайшее время всё-таки оказаться на воле стремятся к нулю. Как и у его непосредственного главаря, отбывающего сейчас пожизненное заключение.